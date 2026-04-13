Négociation Geo Group Inc - GEO CFD
À propos de Geo Group Inc
The GEO Group, Inc. possède, loue et exploite une gamme d'installations sécurisées, y compris des installations à sécurité maximale, moyenne et minimale, des centres de traitement, ainsi que des installations communautaires de réinsertion. La société fournit des technologies et des services de surveillance, ainsi que des programmes de supervision et de traitement fondés sur des preuves pour les programmes communautaires. Elle fournit également des services de transport au niveau national et au Royaume-Uni par le biais de GEOAmey PECS Ltd. Elle opère à travers quatre segments. Le secteur des services sécurisés américains comprend principalement les activités de services sécurisés en partenariat public-privé aux États-Unis. Le secteur des services de surveillance et de contrôle électroniques, qui exerce ses activités aux États-Unis, comprend ses services de surveillance et de contrôle électroniques. Le secteur des services de réinsertion comprend divers services communautaires et de réinsertion. Le secteur des services internationaux comprend principalement ses activités de services sécurisés en partenariat public-privé en Australie et en Afrique du Sud.