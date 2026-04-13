Négociation General Mills - GIS CFD

À propos de General Mills, Inc.

General Mills, Inc. est un fabricant et un distributeur d'aliments de consommation de marque et de produits alimentaires pour animaux de compagnie vendus dans les magasins de détail. La Société est un fournisseur de produits alimentaires de consommation de marque et sans marque aux industries nord-américaines de la restauration et de la boulangerie commerciale. Elle fournit également des produits alimentaires pour animaux de compagnie par le biais de sa filiale Blue Buffalo Pet Products Inc. La Société comprend quatre segments: la vente au détail aux États-Unis, l'international, l'exploitation d'animaux de compagnie et les dépanneurs et la restauration. La Société propose une gamme de produits alimentaires avec un accent sur les catégories, y compris les céréales prêtes à manger; des repas pratiques, y compris des trousses de repas, des repas ethniques, des pizzas, de la soupe, des mélanges d'accompagnement, un petit-déjeuner congelé et des plats principaux surgelés; des collations, y compris des céréales, des barres nutritives et des collations chaudes surgelées; yogourt et crème glacée de qualité supérieure. Les autres catégories de produits de la Société comprennent les mélanges et ingrédients de cuisson, ainsi que la pâte réfrigérée et congelée. Il fournit également des produits alimentaires pour chiens et chats.