Négociation Gartner - IT CFD
À propos de Gartner
Gartner, Inc. (Gartner) est une société de recherche et de conseil. La société est un conseiller et une ressource objective pour plus de 14 000 organisations dans plus de 100 pays. Gartner crée et distribue le contenu de ses recherches par le biais de rapports publiés, d'outils interactifs, de réseaux de pairs facilités, de briefings, de services de consultation et de conseil, et de ses conférences, notamment la série Gartner Symposium/Xpo. Les secteurs de l'entreprise sont la recherche, les conférences et le conseil. Le segment Recherche fournit des informations et des conseils objectifs sur les priorités essentielles des entreprises dans tous les domaines fonctionnels d'une entreprise par le biais de recherches et d'autres rapports. Le segment Conférences offre aux professionnels d'une entreprise l'opportunité d'apprendre, de partager et d'établir des réseaux. Le segment Conseil fournit des services de conseil basés sur des faits pour permettre aux clients d'utiliser et de gérer les technologies de l'information (TI).