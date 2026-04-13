Négociation Funding Circle Holdings PLC - FCH CFD
À propos de Funding Circle Holdings PLC
Funding Circle Holdings plc (Funding Circle) est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme de prêts pour les petites et moyennes entreprises (PME). La société fournit une place de marché en ligne qui permet aux entrepreneurs d'accéder au financement des investisseurs et leur permet d'emprunter des prêts commerciaux pour les petites et moyennes entreprises. Le marché en ligne de la société fournit des prêts garantis et non garantis pour exploiter des entreprises, obtenir des fonds de roulement, acheter des actifs et développer des propriétés commerciales. La société fournit ses services par l'intermédiaire de sa filiale Funding Circle Limited. Les secteurs géographiques de la société sont le Royaume-Uni, les États-Unis et les marchés en développement. Le segment des marchés en développement comprend les activités du groupe en Allemagne et aux Pays-Bas. Les divers investisseurs de la société utilisent la technologie et la plateforme de distribution pour prêter plus de 13 milliards de livres sterling à environ 120 000 entreprises dans le monde.