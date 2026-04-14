Négociation Fujitsu Limited - 6702 CFD
À propos de Fujitsu Ltd
FUJITSU LIMITED se consacre aux activités de développement, fabrication, vente et maintenance d'une gamme de produits et appareils électroniques. La société se consacre à la fourniture de solutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Les segments de la société sont des solutions technologiques, des solutions ubiquitaires, Solutions d'appareil et autres. La société offre des services commerciaux, services applicatifs, services d'infrastructure managée et produit des services d'appui. Elle propose également des solutions, parmi lesquelles les solutions d'infrastructure, constituées de divers composants de technologies de l'information ; solutions industrielles, notamment automobiles, services financiers, fabrication, commerce, télécommunications, des solutions en sciences de la vie et soins de santé et des solutions d'entreprise et technologiques, qui incluent la mobilité intelligente, l'informatique technique, les solutions de sécurité et d'informatique de haute performance. Ses autres segments comprennent les opérations, telles que le projet de supercalculateur de prochaine génération.
- IndustrieIT Services & Consulting (NEC)
- AdresseShiodome City Center, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés126371
- CEOAtsushi Abe