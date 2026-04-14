Négociation Fujikura Ltd. - 5803 CFD
À propos de Fujikura Ltd.
Fujikura Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits pour l'énergie, l'information et la communication, l'électronique et l'automobile, ainsi que la fourniture de services connexes. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie, de l'information et de la communication fournit des câbles électriques, des câbles de communication, des fils d'aluminium, des fils revêtus, des fibres optiques, des câbles optiques, des pièces de communication, des composants optiques, des équipements optiques et des équipements de réseau, ainsi que des travaux de construction. Le secteur de l'électronique est engagé dans la fourniture de cartes de circuits imprimés, de fils électroniques, de pièces de disques durs et de divers connecteurs. Le secteur de l'électronique automobile est engagé dans la fourniture de faisceaux de câbles automobiles et d'équipements électriques. Le secteur de la société immobilière est engagé dans la location de biens immobiliers. La société est également engagée dans de nouvelles activités.