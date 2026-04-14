Négociation Frontline - FROno CFD
À propos de Frontline Ltd.
Frontline Ltd est une société d'expédition. La Société est engagée dans le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Son segment de pétroliers comprend des pétroliers et des pétroliers. Au 31 décembre 2016, la flotte de la Compagnie était composée de 28 navires appartenant à la Société (sept très gros transporteurs bruts (VLCC), 10 navires-citernes Suezmax et 11 navires-citernes Aframax / LR2); 13 navires qui sont sous le capital-bail (11 VLCC et deux camions-citernes Suezmax); Un VLCC qui est enregistré comme un investissement dans le crédit-bail; Quatre navires affrétés pour des périodes de 12 mois, y compris des options d'extension (deux VLCC et deux pétroliers Suezmax); Deux VLCC où les coûts / revenus sont divisés à parts égales avec un tiers (dont un est affrété par celui-ci et un par un tiers); Trois navires-citernes de produits de moyenne gamme qui sont affrétées dans des chartes de temps de courte durée avec une durée restante de moins de deux mois et cinq navires sous gestion commerciale (deux navires-citernes Suezmax et trois pétroliers Aframax).
- IndustrieOil / Gas Transportation Services
- AdressePar-La-Ville Place, 14 Par-La-Ville Road, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés79
- CEOInger Klemp