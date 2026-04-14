Négociation Fresenius SE & Co KGaA - FRE CFD
À propos de Fresenius SE & Co KGaA
Fresenius SE & Co KGaA est un groupe de soins de santé basé en Allemagne. Il opère à travers quatre segments d'activité. Fresenius Medical Care gère un réseau mondial de cliniques de dialyse, offrant du traitement aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. Il offre également des dialyseurs, des machines de dialyse et des produits pharmaceutiques rénaux. Fresenius Kabi se spécialise dans les médicaments génériques administrés par voie intraveineuse (médicaments IV), la nutrition clinique et les traitements par perfusion. Il fournit également aux hôpitaux des dispositifs médicaux et des produits de technologie transfusionnelle. Fresenius Helios est un opérateur hospitalier privé, avec plus de 130 établissements en Allemagne, y compris des hôpitaux et des centres de réadaptation et, par Quironsalud, plus de 80 hôpitaux et centres ambulatoires, ainsi qu'environ 300 centres de prévention des risques professionnels en Espagne. Fresenius Vamed gère des projets et fournit des services destinés aux établissements de santé dans le monde entier, depuis le développement et la construction clé en main jusqu'à la maintenance et la gestion opérationnelle totale.
- IndustrieAdvanced Medical Equipment
- AdresseElse-Kroener-Str. 1, BAD HOMBURG VOR DER HOHE, Germany (DEU)
- Employés316078
- CEOWolfgang Kirsch