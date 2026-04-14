Négociation Fraport AG - FRA CFD
À propos de Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un fournisseur de services aéroportuaires en Allemagne et un propriétaire et un opérateur d'aéroports. La société opère dans quatre secteurs: l'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, la manutention au sol et les activités et services extérieurs. Le secteur de l'aviation fournit la gestion des pistes et des terminaux, les services de sécurité et de sécurité des entreprises et la gestion de la sécurité des aéroports; Le secteur du commerce de détail et immobilier offre des espaces commerciaux et des propriétés; Le secteur Ground Handling offre une large gamme de services au sol et le segment des activités et services externes fournit des investissements et une gestion globaux, des services intégrés de gestion des installations, des services d'information et de télécommunication et la gestion des infrastructures d'entreprise.
- IndustrieAirport Services
- AdresseFrankfurt Airport Services Worldwide, FRANKFURT AM MAIN, Germany (DEU)
- Employés17781
- CEOMichael Boddenberg