Négociation Franklin Resources - BEN CFD
À propos de Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc. est une société holding avec des filiales opérant sous ses marques Franklin Templeton et/ou ses filiales. La Société offre ses capacités d'investissement par le biais d'une variété de produits d'investissement, qui comprennent ses fonds sponsorisés, ainsi que des comptes distincts institutionnels et fortunés, des programmes de comptes gérés séparément pour les particuliers, des produits sous-conseillés et d'autres véhicules d'investissement. Outre la gestion des investissements, ses services comprennent l'administration de fonds, la vente et la distribution, et le service aux actionnaires. Elle offre une large gamme de produits de titres à revenu fixe, d'actions, de classes d'actifs et de solutions alternatives, multi-actifs et de gestion de trésorerie qui répondent à une variété d'objectifs et de besoins d'investissement pour les investisseurs individuels et institutionnels. La Société fournit également des services de sous-conseiller pour certains produits de placement parrainés par d'autres sociétés.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- AdresseONE FRANKLIN PARKWAY, SAN MATEO, CA, United States (USA)
- Employés10400
- CEOGregory Johnson