Négociation Franco-Nevada Corporation - CAD - FNVca CFD
À propos de Franco Nevada Corp
Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) est une société de redevances et de flux axée sur l'or. La société possède un portefeuille de redevances, de flux et de droits d'exploitation, couvrant des propriétés à divers stades, de la production à l'exploration initiale, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique. La Société est engagée dans la gestion et l'acquisition de redevances, de flux et de participations directes dans les secteurs minier et énergétique. Ses propriétés en Amérique latine comprennent Cobre Panama, Candelaria, Antapaccay, Guadalupe-Palmarejo, Salares Norte et Cerro San Pedro. Ses propriétés au Canada comprennent Sudbury, Detour Lake, Golden Highway, Hemlo, Canadian Malartic et Brucejack. Ses propriétés aux États-Unis comprennent Goldstrike, Marigold, EaglePicher, Sandman, Castle Mountain, Hollister et Bald Mountain.
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