Négociation Fox Corporation - Class B - FOX CFD
À propos de Fox Corp
Fox Corp est une société d'actualités, de sports et de divertissement. La société exerce ses activités dans trois secteurs: programmation de réseaux câblés, télévision et autres, entreprises et éliminations. Le secteur de la programmation de réseaux câblés comprend la production et l'octroi de licences de contenu d'actualités et de sports distribués principalement par l'intermédiaire de systèmes de télévision par câble, d'opérateurs de diffusion directe par satellite, de sociétés de télécommunications et de distributeurs de vidéo en ligne, principalement aux États-Unis. Son secteur Télévision comprend l'acquisition, la commercialisation et la distribution de programmes de réseau de diffusion à l'échelle nationale sous la marque FOX et l'exploitation de 28 stations de télévision, dont 11 duopoles, aux États-Unis. Son segment Autres, Corporate et Eliminations comprend le lot FOX Studios, qui fournit des services de production télévisuelle et cinématographique ainsi que des bureaux et des services d'exploitation de studios.
- IndustrieBroadcasting
- Adresse1211 Avenue of the Americas, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés9000
- CEOLachlan Murdoch