Négociation Forestar Group Inc - FOR CFD

À propos de Forestar Group Inc

Forestar Group Inc est une société de développement de lots résidentiels. La société acquiert des biens immobiliers autorisés et les développe en lots résidentiels finis pour les vendre à des constructeurs de maisons. Elle exerce ses activités par le biais de son secteur immobilier. Son secteur immobilier acquiert des terrains et développe des infrastructures pour des communautés résidentielles unifamiliales et vend des lots résidentiels finis unifamiliaux à des constructeurs de maisons locaux, régionaux et nationaux. Il est engagé dans des activités de planification et de gestion de projets liées à l'autorisation, à l'acquisition, au développement communautaire et à la vente de lots résidentiels. Elle se concentre sur le développement de communautés résidentielles unifamiliales pour les acheteurs de maisons d'entrée de gamme, les acheteurs d'une première maison et les acheteurs d'une deuxième maison. Elle gère également le processus de conception de la communauté jusqu'à la construction des infrastructures. Ses terrains commerciaux sont développés en interne ou en partenariat avec des promoteurs commerciaux spécialisés dans la construction et l'exploitation de propriétés, telles que des appartements, des centres commerciaux ou des immeubles de bureaux.