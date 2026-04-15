Négociation Food Empire - F03sg CFD
À propos de Food Empire
Food Empire Holdings Limited (Food Empire) est une société holding d'investissement qui fait de la valorisation et de la fabrication dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Les produits de la société comprennent des boissons instantanées, des plats cuisinés surgelés et des snacks. Les produits de Food Empire comprennent une gamme de boissons, telles que des mélanges de café et des cappuccinos ordinaires et aromatisés, des boissons au chocolat et des thés aromatisés aux fruits. La société commercialise également des mélanges de céréales instantanées et un assortiment de plats cuisinés surgelés, et produit et commercialise des chips. Le portefeuille de marques de Food Empire comprend MacCoffee, Cafe PHO, Petrovskaya Sloboda, Klassno, Kracks et OrienBites. La société opère à travers cinq segments : Russie, Ukraine, Kazakhstan et marchés de la CEI, Asie du Sud-Est, Asie du Sud et Autres. Les produits de Food Empire sont exportés dans plus de 50 pays, sur des marchés tels que la Russie, le Vietnam, l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, la Chine, la Mongolie et l'Amérique du Nord.