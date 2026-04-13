Négociation Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC CFD
À propos de Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. est une société basée en Espagne se consacrant principalement à la fourniture de services environnementaux. Les activités de la Société sont divisées en quatre aires commerciales : Services environnementaux, Construction, Gestion de l'eau et Ciment. La division Services environnementaux met l'accent sur le nettoyage des rues, l'entretien des parcs et jardins urbains, la gestion des déchets industriels, le traitement des déchets et le recyclage, entre autres. La division Construction offre des services d'ingénierie et de construction de travaux de génie civil, tels que les routes, voies ferrées, aéroports et projets hydrauliques, ainsi que les bâtiments résidentiels et non résidentiels. La division Gestion de l'eau assure un cycle de gestion intégrée de l'eau, qui comprend l'apport, la purification, le traitement et la distribution des eaux usées. La division Ciment fabrique ciment, granulats, béton et mortier. La Société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, dans les Amériques, en Afrique et dans la région du Moyen-Orient.
- IndustrieEnvironmental Services & Equipment (NEC)
- AdresseC/ Avenida Camino de Santiago, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés59742
- CEOEsther Alcocer Koplowitz