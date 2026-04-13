Négociation FMC - FMC CFD

À propos de FMC

FMC Corporation est une société de sciences agricoles qui fournit des solutions aux cultivateurs grâce à un portefeuille de produits alimenté par un pipeline de découvertes et de développement axé sur le marché dans les domaines de la protection des cultures, de l'amélioration des cultures et de la gestion professionnelle des parasites et du gazon. La société développe, commercialise et vend trois classes de produits chimiques de protection des cultures (insecticides, herbicides et fongicides) ainsi que des produits biologiques, de la nutrition des cultures et du traitement des semences. Ces produits sont utilisés en agriculture pour améliorer le rendement des cultures en luttant contre les insectes, les mauvaises herbes et les maladies, ainsi que sur les marchés non agricoles pour la lutte contre les parasites. Ses technologies avancées comprennent des produits de lutte contre les insectes basés sur les ingrédients actifs Rynaxypyr et Cyazypyr ; des herbicides de marque Authority, Boral, Centium, Command et Gamit ; un ingrédient herbicide actif Isoflex ; des insecticides de marque Talstar et Hero ; et des fongicides à base de flutriafol. Son portefeuille comprend également l'intelligence agricole Arc et des produits biologiques tels que les bionématicides Quartzo et Presence.