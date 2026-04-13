Négociation Fluor - FLR CFD
À propos de Fluor
Fluor Corporation est une société holding qui fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de fabrication et de modularisation, d'exploitation, de maintenance et d'intégrité des actifs, ainsi que de gestion de projets. Ses segments sont les suivants : Energy Solutions, Urban Solutions et Mission Solutions. Le segment Energy Solutions fournit des solutions au marché de la transition énergétique, notamment la décarbonisation des actifs, la capture du carbone, la valorisation énergétique des déchets, les produits chimiques verts, l'hydrogène, l'énergie nucléaire et d'autres sources d'énergie à faible teneur en carbone. Le segment Solutions urbaines fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) et de gestion de projets aux secteurs des infrastructures, des technologies avancées, des sciences de la vie et des mines et métaux. Le segment Mission Solutions se concentre sur les agences fédérales du gouvernement des États-Unis et sur les opportunités internationales. Il s'agit notamment du ministère de l'Énergie (DOE), du ministère de la Défense, de la Federal Emergency Management Agency et des agences de renseignement.