Négociation Flowserve - FLS CFD
À propos de Flowserve Corp
Flowserve Corporation est un fabricant et un fournisseur de services après-vente de systèmes complets de contrôle de débit. Elle développe et fabrique des équipements de contrôle de flux de précision intégrés au mouvement, au contrôle et à la protection du flux de matériaux. La Société opère à travers deux segments : Flowserve Pumps Division (FPD) et Flow Control Division (FCD). FPD conçoit, fabrique, pré-teste, distribue et entretient des pompes et des systèmes de pompage personnalisés et préconfigurés spécialisés et hautement techniques, des joints mécaniques, des systèmes auxiliaires, des pièces de rechange et des mises à niveau et des services après-vente connexes. FCD conçoit, fabrique, distribue et entretient un portefeuille de solutions de contrôle de débit, y compris des systèmes de vannes et d'automatisation techniques et industriels, des vannes d'isolement et de contrôle, des actionneurs, des commandes et des équipements connexes. La Société offre également une gamme de services d'équipement de marché secondaire, tels que l'installation, les diagnostics avancés, la réparation et la modernisation.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- Adresse5215 N. O'connor Blvd., Suite 700, IRVING, TX, United States (USA)
- Employés16000
- CEOR. Scott Rowe