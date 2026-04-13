Négociation FirstGroup PLC - FGP CFD
À propos de FirstGroup plc
FIRSTGROUP PLC est un opérateur de transport au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. La société opère par le biais de cinq segments : First Student, First Transit, Greyhound, First Bus et First Rail. First Student est un fournisseur de service de transport scolaire en Amérique du Nord et exploite une flotte de plus 47 000 autobus scolaires, avec plus de 6 millions de voyageurs étudiants/jour d'école. First Transit est un fournisseur du secteur privé de gestion et de contrats du transport en commun en Amérique du Nord et opère et gère plus de 12 500 véhicules. Greyhound est un opérateur de services d'autocar interurbains régulier aux États-Unis et au Canada et sert plus 3 800 destinations grâce à une flotte de plus 1 700 véhicules. First Bus est un opérateur d'autobus au Royaume-Uni. First Rail est un opérateur ferroviaire qui transporte environ 140 millions passagers sur ses deux franchises. First Rail exploite les franchises Great Western Railway (GWR) et TransPennine Express (TPE) et ouvrir le service d'accès ouvert First Hull Trains.
- IndustrieRails / Roads - Passengers
- Adresse395 King Street, ABERDEEN, United Kingdom (GBR)
- Employés34482
- CEODavid Martin