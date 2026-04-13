Négociation First Trust Dow Jones Internet Index Fund - FDN CFD
À Propos de First Trust Dow Jones Internet Index Fund
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement qui correspondent généralement au prix et au rendement (avant les frais et dépenses du fonds) d'un indice d'actions appelé Dow Jones Internet Composite Index SM (l'"indice").Le fonds investira normalement au moins 90 % de son actif net (y compris les emprunts d'investissement) dans les actions ordinaires qui composent l'indice. L'indice est un composite de ses deux sous-indices, le Dow Jones Internet Commerce Index et le Dow Jones Internet Services Index. Ce FNB offre une exposition aux sociétés qui réalisent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires sur Internet, un groupe unique d'actions qui se caractérise par une forte proportion de sociétés technologiques et un peu de sociétés de consommation.