Négociation First Sponsor - ADNsg CFD
À propos de First Sponsor
First Sponsor Group Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. Les principales activités des filiales sont celles liées à la détention d'investissements, au développement et à la vente de biens immobiliers, à l'investissement immobilier, à la propriété et à l'exploitation d'hôtels et à la fourniture de services de financement immobilier. La société opère à travers quatre segments : La promotion immobilière, l'investissement immobilier, le financement immobilier et l'exploitation hôtelière. Le segment de la promotion immobilière comprend le développement et/ou l'achat de propriétés à vendre. Le secteur de l'investissement immobilier comprend le développement et/ou l'achat d'immeubles de placement (y compris des hôtels) destinés à la location. Le segment du financement immobilier comprend l'octroi de prêts portant intérêt à des entreprises associées, des coentreprises et des tiers, la souscription de titres de créance et les accords de financement des fournisseurs. Le secteur de l'exploitation hôtelière comprend l'exploitation des hôtels et des sources thermales détenus ou loués par le Groupe.