Négociation First Resources - EB5sg CFD
À propos de First Resources
First Resources Limited est un producteur de palmiers basé à Singapour. Les activités de la société comprennent la culture de palmiers à huile, la récolte des grappes de fruits frais (FFB) et leur transformation en huile de palme brute (CPO) et en palmiste (PK). La société opère à travers deux segments : Plantations et moulins à huile de palme et Raffinage et transformation. Son segment Plantations et moulins à huile de palme est principalement impliqué dans la culture et l'entretien des plantations de palmiers à huile et l'exploitation des moulins à huile de palme. Son segment Raffinage et transformation commercialise et vend des produits transformés à base de palme issus de la raffinerie, des usines de fractionnement et de biodiesel et d'autres installations de traitement en aval. La société gère environ 213 461 hectares de plantations de palmiers à huile dans les provinces indonésiennes de Riau, Kalimantan Est et Kalimantan Ouest. Elle possède également environ 6 321 hectares de plantations d'hévéas et 18 usines d'huile de palme.