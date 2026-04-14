Négociation Fidelity Special Values PLC - FSVgb CFD

À propos de Fidelity Special Values PLC

FIDELITY SPECIAL VALUES PLC est un fonds de placement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'atteindre une croissance du capital à long terme depuis un portefeuille d'actions comprenant principalement des sociétés cotées au Royaume-Uni. La société se consacre à des investissements dans des grandes, moyennes et petites entreprises. Ses investissements ont les caractéristiques suivantes : Un risque de baisse limité et un potentiel non reconnu pour un changement positif. La société peut investir jusqu'à 20 % dans les actions ou les instruments connexes des sociétés cotées sur les marchés étrangers. Elle investit principalement dans les actions, mais peut aussi investir dans les instruments liés au capital, comme les obligations convertibles, les bons de souscription ou les contrats sur produits dérivés et dans les titres de créance. Elle peut aussi investir jusqu'à 5 % de ses avoirs en titres non cotés. La société n'aura pas au moment de l'investissement, une participation dans une société qui représente plus de 10 % de la valeur des investissements de la société d'investissement. Elle est gérée par FIL Investment Services (UK) Limited.