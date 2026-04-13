Négociation Fidelity National Information Services - FIS CFD
À propos de Fidelity National Information Servcs Inc
Fidelity National Information Services, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques pour les commerçants, les banques et les sociétés de marchés de capitaux du monde entier. Les segments de la Société comprennent Merchant Solutions (Marchand), Banking Solutions (Banque) et Capital Market Solutions (Capital Markets). Le segment Marchand se concentre sur le service aux marchands de toutes tailles dans le monde, leur permettant d'accepter, d'autoriser et de régler les transactions de paiement électronique. Le secteur Banque se concentre sur le service aux institutions financières de toutes tailles avec des logiciels de traitement de base, des logiciels de traitement des transactions et des applications et services complémentaires, dont beaucoup interagissent directement avec les logiciels de traitement. Le secteur Banque vend ses solutions et services sur une base groupée ou autonome. Le segment des marchés de capitaux se concentre sur le service aux clients mondiaux des services financiers avec un large éventail de solutions d'achat et de vente.
- IndustrieConsumer Financial Services
- Adresse601 Riverside Ave, JACKSONVILLE, FL, United States (USA)
- Employés65000
- CEOGary Norcross