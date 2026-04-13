Négociation Fidelity European Values PLC - FEV CFD
À propos de Fidelity European Trust PLC
FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC est une Société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est d'atteindre une croissance du capital à long terme principalement sur les marchés boursiers d'Europe continentale. La Société investit environ 80 % de l'actif brut dans les entreprises des pays qui sont inclus dans l'indice de référence. Elle investit environ 20 % de l'actif brut dans les entreprises des pays d'Europe, qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence de la Société et qui commencera à investir dans les entreprises du Royaume-Uni. La Société investit environ 5 % de l'actif brut dans les entreprises de pays non européens, qui ont une certaine exposition à, ou connexion avec l'Europe. Environ 5 % des actifs bruts de la Société peuvent être détenus en titres non cotés dans au total à un moment donné. La Société n'investira pas plus de 10 % de l'actif brut dans une quelconque société cotée au moment de l'acquisition. Fil Investments International est gestionnaire de placements de la Société.
- IndustrieUK Investment Trusts
- AdresseBeech Gate, Millfield Lane, TADWORTH, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEO