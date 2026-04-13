Négociation Federal Realty - FRT CFD

À propos de Federal Realty

Federal Realty Investment Trust est un fonds d'investissement immobilier (REIT). La société se spécialise dans la propriété, la gestion et le réaménagement de biens immobiliers de détail et à usage mixte situés principalement dans les communautés des marchés métropolitains des régions du Nord-Est et du Mid-Atlantic des États-Unis, de la Californie et du sud de la Floride. La société possède ou a des intérêts dans des centres commerciaux de proximité et de quartier et des propriétés à usage mixte, qui sont exploités dans le cadre de 104 projets immobiliers de vente au détail comprenant environ 25,1 millions de pieds carrés. Le portefeuille de la société comprend des commerces de détail dans de nombreux formats, allant des centres commerciaux régionaux, communautaires et de quartier dont le point d'ancrage est une épicerie aux propriétés à usage mixte qui sont généralement centrées sur une composante de commerce de détail, mais qui comprennent également des bureaux, des résidences et/ou des hôtels. Il compte environ 104 propriétés, dont environ 3 100 locataires, sur une superficie de 25 millions de pieds carrés, et environ 3 400 unités résidentielles.