Négociation Faurecia - EO CFD
À propos de Faurecia SE
Faurecia SE est un équipementier automobile basé en France. La Société présente ses activités dans quatre secteurs principaux: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics et Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating développe des systèmes de sièges qui optimisent le confort et la sécurité des utilisateurs. Il développe également des solutions pour le confort thermique et postural, la santé et le bien-être et la sécurité avancée. Le secteur Faurecia Interiors développe des systèmes intérieurs complets, comprenant des tableaux de bord, des panneaux de porte, des consoles centrales ainsi que des surfaces intelligentes, des solutions pour des interfaces homme-machine intuitives et un confort et une qualité de l'air personnalisés dans l'habitacle. Le secteur Faurecia Clarion Electronics développe et produit des services d’infodivertissement dans les véhicules, de conception du son entièrement numérique, d’assistance avancée au conducteur, de connectivité et de services cloud pour des clients du monde entier. Le secteur Faurecia Clean Mobility développe des solutions pour amener la mobilité et l’industrie à zéro émission.
- IndustrieAuto / Truck / Motorcycle Parts
- Adresse23-27 Avenue des Champs Pierreux, NANTERRE, France (FRA)
- Employés111140
- CEOPatrick Koller