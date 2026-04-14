Négociation Fast Retailing Co., Ltd. - 9983 CFD
À propos de Fast Retailing Co Ltd
Fast Retailing Co Ltd est une société holding basée au Japon, principalement active dans le secteur de l'habillement. La Société exerce ses activités dans quatre segments d'activité. Le segment japonais UNIQLO est engagé dans la vente de vêtements décontractés tels que des vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, ainsi que d'autres produits sur le marché japonais sous la marque UNIQLO. Le segment Overseas UNIQLO est engagé dans la vente de vêtements décontractés sur les marchés étrangers sous la marque UNIQLO. Le segment GU est engagé dans la vente de vêtements décontractés au Japon et sur les marchés étrangers sous la marque GU. Le segment Global Brand est engagé dans la planification, la fabrication et la vente de vêtements sous les marques Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, PRINCESSE tam.tam, PLST et J BRAND au Japon et sur les marchés étrangers. La Société exerce également des activités de crédit-bail immobilier et d’autres activités.
- IndustrieRetail - Apparel / Accessories
- Adresse10717-1, Sayama, YAMAGUCHI-SHI, YMC, Japan (JPN)
- Employés55589
- CEOTadashi Yanai