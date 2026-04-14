Négociation Fanuc Corporation - 6954 CFD
À propos de Fanuc Corp
FANUC CORPORATION est une société manufacturière basée au Japon dont l'activité principale consiste à fournir des machines d'automatisation d'usines (FA). Les activités de FA sont engagées dans le développement, la fabrication et la vente de produits FA, tels que des systèmes à commande numérique par ordinateur (CNC) et des produits laser. L'activité Robot est engagée dans le développement, la fabrication et la vente de systèmes robotiques et d'autres produits robotiques. L'activité Robot Machine est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de produits robodrill, roboshot, robocut et robonano.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- Adresse3850, Furubaba, Shibokusa, Oshino-mura, MINAMITSURU-GUN, YMN, Japan (JPN)
- Employés8256
- CEOYoshiharu Inaba