Négociation Fagerhult - FAG CFD

À propos de Fagerhult AB

Fagerhult AB est une société basée en Suède se consacrant au développement, à la fabrication et à la commercialisation de systèmes pour les environnements d'éclairage public. Sa gamme de produits est divisée en six groupes. Le groupe Éclairage de bureau offre des produits et solutions pour les environnements de bureau, les hôtels et autres lieux publics. Le groupe Éclairage scolaire propose des solutions pour locaux éducatifs, tels que les salles de cours, les salles d'étude et les bibliothèques. Le groupe Éclairage industriel propose des systèmes, des applications et des produits pour les environnements industriels. Le groupe Santé et produits de soins hospitaliers offre des équipements techniques médicaux, tels que des panneaux pour les unités de soins intensifs et les salles de soins et les colonnes de dialyse dans les hôpitaux. Le groupe Éclairage de détail offre des solutions d'éclairage et des services pour les environnements de vente au détail. Le groupe Éclairage extérieur offre des éclairages d'espaces publics tels que les routes, les chemins et les parcs, ainsi que l'éclairage architectural. En juin 2013, la Société a acquis 100 % des actions d'I-Valo Oy basé à Iittala, Finlande. En février 2014, elle a conclu l'acquisition d'Arlight.