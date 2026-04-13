Négociation Faes Farma, S.A. - FAE CFD
À propos de FAES Farma SA
FAES FARMA SOCIEDAD ANONIMA est une société basée en Espagne dans l'industrie pharmaceutique. La Société se spécialise dans la recherche, la production, la distribution et la vente de médicaments sous prescription et génériques, en vente libre, de compléments alimentaires et de traitements de soins personnels, ainsi que de matières premières destinées à l'usage pharmaceutique. Les lignes de recherche de la Société se concentrent principalement sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement des allergies, l'insuffisance veineuse et le syndrome du côlon irritable, entre autres. Elle il fournit des produits de nutrition animale. La Société opère en Espagne, au Portugal, au Chili et au Mexique, entre autres. Elle contrôle plusieurs filiales, telles que Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA et Biotecnet I MAS D SA.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- AdresseEdificio 2, 2 Izquierda, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés1661
- CEOMariano Ucar Angulo