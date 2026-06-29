Négociation F & N - F99sg
À propos de F & N
Fraser and Neave, Limited est une société basée à Singapour qui s'occupe de la production et de la vente de boissons et de produits laitiers, ainsi que de services d'impression et d'édition. Les secteurs de la société comprennent les boissons, les produits laitiers, l'impression et l'édition et autres. La société opère principalement dans des zones géographiques, dont Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et d'autres pays. Sa division Food and Beverage (F&B) produit, commercialise et vend des boissons non alcoolisées, de la bière, des produits laitiers, des jus de fruits et des glaces. Ses marques F&B comprennent 100PLUS, F&N et F&N NUTRISOY pour les boissons gazeuses, CHANG pour la bière, F&N MAGNOLIA pour les produits laitiers, et F&N MAGNOLIA et F&N KING'S pour les crèmes glacées. Ses marques d'impression et d'édition comprennent Marshall Cavendish, Times Printers, Print Lab, Office & Schools Solutions, Times Distribution, Pansing, Times bookstores, Kaboom et GoGuru. Les filiales de la société comprennent notamment Fraser & Neave Holdings Bhd, King's Creameries (S) Pte Ltd et Yoke Food Industries Sdn Bhd.