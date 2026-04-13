Négociation Evotec SE - EVT CFD
À propos de Evotec SE
Evotec SE est une société basée en Allemagne qui développe des partenariats dans le domaine de la découverte de médicaments. La Société se concentre principalement sur les approches de produits avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies, des universitaires, des groupes chargés de la défense des patients et des sociétés de capital-risque. Les solutions de découverte de médicaments se présentent sous la forme de contrats de services, d'alliances intégrées de découverte de médicaments, de partenariats de développement, de licences de candidats médicaments et des des ententes de consultation. Evotec SE intervient dans plusieurs domaines, notamment les neurosciences, le diabète et les complications associées au diabète, la douleur et à l'inflammation, l'oncologie, les maladies infectieuses, ainsi que les maladies respiratoires et à la fibrose. Son pipeline couvre une gamme de domaines thérapeutiques, tels que l’insomnie du SNC, la toux chronique, l’immunologie et l’inflammation, l’endométriose pour la santé de la femme, la néphrologie, les maladies dermatologiques, la maladie fibreuse et les antiviraux, entre autres.
- IndustrieBiotechnology / Medical Research
- AdresseEssener Bogen 7, HAMBURG, Germany (DEU)
- Employés4081
- CEOWolfgang Plischke