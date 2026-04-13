Négociation Evolution Gaming Group AB - EVO CFD
À propos de Evolution AB (publ)
Evolution Gaming Group AB (publ) est une société basée en Suède qui se spécialise dans le secteur des services Internet. Elle développe, produit, commercialise et octroie sous licence des solutions de casino en ligne interentreprises (B2B) intégrées pour les opérateurs de jeux. Ses solutions permettent un jeu de table en direct en streaming de services professionnels de croupier aux utilisateurs finaux via les plateformes de jeux et de casino en ligne. La Société dispose de bureaux et de studios de production au Royaume-Uni, en Suède, à Malte, en Italie, en Espagne et en Lettonie.
- IndustrieCasinos & Gaming (NEC)
- AdresseHamngatan 11 5Tr, STOCKHOLM, Sweden (SWE)
- Employés8987
- CEOJens von Bahr