Négociation Evercore Inc. - EVR CFD
À propos de Evercore Inc
Evercore Inc. est une société mondiale indépendante de conseil en banque d'investissement. La Société opère à travers deux segments : Banque d'investissement et Gestion des Investissements. Le segment Investment Banking comprend son activité de conseil mondial par l'intermédiaire de laquelle il fournit des services de conseil stratégique aux entreprises, de conseil sur les marchés des capitaux et d'actions institutionnelles. Le secteur de la Gestion des Investissements comprend la gestion de patrimoine et les services fiduciaires par l'intermédiaire d'Evercore Wealth Management L.L.C. (EWM), ainsi que du capital-investissement via des investissements dans des entités qui gèrent des fonds de capital-investissement. Son activité de conseil stratégique aux entreprises fournit des conseils stratégiques et tactiques différenciés, ainsi qu'une exécution inégalée aux sponsors financiers et aux entreprises publiques et privées dans une gamme de secteurs industriels et géographiques. La Société aide également ses clients à lever des capitaux publics et privés et fournit des services de recherche sur les actions, de vente d'actions et d'exécution de transactions par agence.
- IndustrieInvestment Banking / Brokerage Services
- Adresse55 E 52nd St Fl 38, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés1950
- CEOJohn Weinberg