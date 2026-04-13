Négociation Europris - EPRo CFD
À propos de Europris ASA
EUROPRIS ASA est un détaillant discount basé en Norvège. La société propose un large assortiment de marchandises de marque et d'étiquettes propres. Son offre est divisée en 12 catégories de produits : Maison & cuisine, épicerie, maison & jardin, électronique, soins personnels, vêtements et chaussures, bricolage, hobbies et bureau, bonbons et chocolat, blanchisserie et nettoyage, animaux domestiques et voyages, loisirs et sports. La chaîne Europris comprend plus de 220 magasins dans toute la Norvège. Son modèle commercial est basé sur la franchise et la propriété directe.
- IndustrieDiscount Stores with Grocery
- AdresseDikeveien 57, Rolvsoy, FREDRIKSTAD, Norway (NOR)
- Employés3298
- CEOEspen Eldal