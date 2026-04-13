Négociation Euronext NV - ENX CFD
À propos de Euronext NV
Euronext NV est une société basée aux Pays-Bas qui est la société mère du groupe d'échange paneuropéen d'Euronext. Euronext offre une gamme diversifiée de produits et de services, combinant des marchés d'actions, de titres à revenu fixe et de produits dérivés à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Londres et Paris. Les activités de la Société comprennent la cotation, la négociation au comptant, la négociation de produits dérivés, les données et indices boursiers, les solutions post-négociation et de marché, entre autres. Les marchés réglementés d'Euronext offrent un lieu de cotation pour les sociétés qui cherchent à lever des capitaux et à entrer dans la zone euro. Elle fournit une plate-forme de négociation électronique, qui permet aux investisseurs de passer des commandes directement à la bourse. La Société vend des données de référence historiques en temps réel, générées par l'activité sur les marchés d'Euronext. Elle calcule et publie également un portefeuille de plus de 500 indices de référence, notamment l'indice AEX et l'indice CAC 40. La Société offre des solutions technologiques et des services aux bourses et aux opérateurs du marché.
- IndustrieFinancial / Commodity Market Operators
- AdresseBeursplein 5, AMSTERDAM, Netherlands (NLD)
- Employés2108
- CEOPiero Novelli