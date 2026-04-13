Négociation Eurofins Scientific - ERFp CFD
À propos de Eurofins Scientific SE
Eurofins Scientific SE est une société luxembourgeoise active dans le secteur des services de soutien aux entreprises. La Société rejoint un groupe international de laboratoires fournissant une gamme de services d'essais analytiques aux industries pharmaceutique, alimentaire, environnementale et des produits de consommation ainsi qu'aux gouvernements. Elle opère à travers un certain nombre de filiales, telles que VRL Laboratories aux États-Unis, Institut Nehring GmbH en Allemagne, Agfirst Bay of Plenty, un laboratoire d'analyse de la maturité des fruits en Nouvelle-Zélande, et Megalab SA, un laboratoire de diagnostic clinique en Espagne.
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