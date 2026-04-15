Négociation ESS Tech, Inc. - GWH CFD
À propos de ESS Tech, Inc.
ESS Tech, Inc, anciennement ACON S2 Acquisition Corp, est une entreprise de stockage d'énergie de longue durée spécialisée dans la technologie des piles à flux de fer. La société conçoit et produit des batteries à longue durée de vie en utilisant des matériaux naturels. Ses batteries offrent de la flexibilité aux opérateurs de réseaux et une assurance énergétique aux clients commerciaux et industriels. Sa technologie permet de fournir de l'énergie, de la durée et de la durée de vie dans une seule plateforme de batterie qui se compare favorablement aux batteries lithium-ion. Grâce à sa technologie de batterie à flux de fer, la société développe deux produits, à savoir Energy Warehouse et Energy Center. L'Energy Warehouse offre un stockage d'énergie allant de 50 kilowatts (kW) à 90 kW et des durées de quatre à douze heures. Les Energy Warehouses sont déployés dans des unités de conteneurs d'expédition, ce qui permet d'avoir un système clé en main qui peut être installé facilement sur le site d'un client. L'Energy Center offre une gamme de configurations personnalisables et est installé pour répondre aux besoins des clients en matière de puissance, d'énergie et de durée.