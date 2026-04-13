Négociation Eramet SA - ERA CFD

À propos de Eramet SA

ERAMET S.A. est une société métallurgique et minière intégrée basée en France. Les activités de la Société sont réparties sur trois pôles d'activités : Le pôle Nickel, qui se consacre à la production de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie (exploitation minière), le traitement de minerai pour produire le ferro-nickel, le nickel de haute pureté, la production de dérivés chimiques du nickel et la fabrication de carbure de tungstène et de poudres de cobalt ; le pôle Manganèse, qui se consacre à la production de minerai de manganèse et le frittage, le traitement de minerai pour produire des alliages de manganèse, la production de chrome de haute pureté et des durcisseurs pour la production d'aluminium, la collecte et le recyclage des catalyseurs utilisés par les raffineries de pétrole, l'extraction et la valorisation du métal ; et le pôle Alliages, qui se consacre à la production de pièces forgées en matrice fermée en titane, aluminium, aciers et alliages à base de nickel sur presses de grande puissance, la production d'aciers rapides, d'aciers spéciaux de hautes performances, d'alliages à base de nickel et d'aciers à outils, entre autres.