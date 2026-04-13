Négociation EPR Properties - EPR CFD
À propos de EPR Properties
EPR Properties est une fiducie de placement immobilier expérientiel (REIT). La Société se concentre sur les propriétés expérientielles dans le secteur immobilier. Il se concentre sur divers types de propriétés, y compris les théâtres, les restaurants et les jeux, le ski, les attractions, l'hébergement expérientiel, les jeux, le fitness et le bien-être, les lieux culturels et en direct. Elle portefeuille comprend environ 183 théâtres mégaplex, 12 centres de divertissement familial, sept centres de vente au détail de divertissement, 36 complexes de divertissement de golf, 12 domaines skiables, 20 attractions et 15 autres installations de loisirs. Elle portefeuille comprend également environ 16 écoles privées et 72 centres d'éducation de la petite enfance. Elle exploite des propriétés dans environ 416 emplacements.
- IndustrieCommercial REITs (NEC)
- Adresse909 Walnut St Ste 200, KANSAS CITY, MO, United States (USA)
- Employés53
- CEORobert Druten