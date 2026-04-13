Négociation Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD CFD

À propos de Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners L.P. est un fournisseur de services énergétiques intermédiaires aux producteurs et aux consommateurs de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN), de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits raffinés en Amérique du Nord. Les secteurs de la société comprennent les services et pipelines de LGN, les services et pipelines de pétrole brut, les services et pipelines de gaz naturel et les services de produits pétrochimiques et raffinés. Le secteur des services et pipelines de LGN comprend ses activités de traitement du gaz naturel et de commercialisation des LGN, les pipelines de LGN, les installations de fractionnement des LGN, les installations de stockage des LGN et des produits connexes et les terminaux maritimes de LGN. Le secteur des oléoducs et services relatifs au pétrole brut comprend les oléoducs, les terminaux de stockage de pétrole brut et les terminaux maritimes, ainsi que les activités connexes de commercialisation du pétrole brut. Le secteur des services et pipelines de gaz naturel comprend les réseaux de pipelines de gaz naturel. Le secteur des services liés aux produits pétrochimiques et raffinés comprend ses installations de production de propylène et ses activités de transport maritime.