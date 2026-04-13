Négociation Enovis Corporation - ENOV CFD

À propos de Enovis Corporation

Colfax Corporation est une société technologique qui fournit des produits et services dans le domaine des soins orthopédiques et de la technologie de fabrication. Les secteurs de la société comprennent la technologie de fabrication et la technologie médicale. Le secteur des technologies de fabrication formule, développe, fabrique et fournit des produits et des équipements consommables, notamment des produits de coupe, d'assemblage et de soudage automatisé, ainsi que des équipements de contrôle des gaz. Ses produits de technologie de fabrication sont commercialisés sous plusieurs marques, dont ESAB. Le secteur de la technologie médicale développe, fabrique et distribue des dispositifs médicaux et des services dans le cadre du continuum de soins aux patients, de la prévention des blessures au remplacement des articulations, en passant par la réadaptation après une intervention chirurgicale ou une blessure due à une maladie dégénérative, permettant ainsi aux gens de retrouver ou de conserver leur mouvement naturel. Ses produits sont utilisés par les orthopédistes, les chirurgiens, les médecins de premier recours, les spécialistes de la gestion de la douleur, les physiothérapeutes, les entraîneurs sportifs et d'autres professionnels de la santé.