Négociation Endesa, S.A. - ELE CFD
À propos de Endesa SA
Endesa S.A. est une société de portefeuille basée en Espagne se consacrant à l'activité de production, distribution et vente d'électricité et de gaz, ainsi qu'à des services connexes. Ses segments comprennent Production, ainsi qu'Approvisionnement ; Distribution et Structure, y compris les soldes et les transactions de sociétés de portefeuille et de sociétés de financement. Elle se consacre au commerce de l'électricité dans ses aires industrielles et commerciales. Elle se consacre également à l'exploitation des ressources énergétiques primaires ; la prestation de services industriels, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'eau et du gaz et à investir dans d'autres sociétés. Elle produit, distribue et vend l'électricité principalement en Espagne et au Portugal. Elle fournit également de l'électricité et du gaz à d'autres marchés européens, en particulier en Allemagne, France, Belgique et aux Pays-Bas, depuis sa plateforme en Espagne et au Portugal. Elle se consacre à la fourniture de services et produits à valeur ajoutée aux clients. Elle distribue l'électricité aux points de consommation.
- IndustrieUtilities - Electric
- AdresseRibera del Loira, 60, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés9258
- CEOJose Damian Bogas Galvez