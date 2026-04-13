Négociation ENCE Energía y Celulosa, S.A. - ENC CFD
À propos de ENCE Energia y Celulosa SA
Ence Energia y Celulosa SA, anciennement Grupo Empresarial ENCE SA, est une Société basée en Espagne spécialisée dans l'exploitation d'usines de pâte à papier. Les activités de la Société sont divisées en deux unités commerciales : la pâte et l’énergie. L'unité commerciale Pâte est divisée en trois secteurs: la pâte, la fabrication de pâte et des dérivés de pâte, tels que la lignine et la biomasse, ainsi que la coproduction d’énergie; Gestion forestière, fournissant des cultures forestières et bois des matières premières, et services forestiers et autres, y compris des activités commerciales résiduelles, ainsi que des services de soutien forestier. L'unité commerciale Energie se concentre sur la production d'énergie à l'aide de la biomasse forestière et agricole, ainsi que sur la production d'énergie thermos et solaire. La société exploite des usines de pâte à papier et des installations de production d’électricité en Espagne.
- IndustriePaper Products
- AdresseBeatriz de Bobadilla, 14, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés1133
- CEOIgnacio de Colmenares Brunet