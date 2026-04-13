Négociation Enbridge Inc. - ENB CFD
À propos de Enbridge Inc (USA)
Enbridge Inc. est une société de transport et de distribution d'énergie. La Société opère par le biais de cinq segments : Pipelines de liquides ; Distribution du gaz ; Gazoducs, Traitement et Services énergétiques ; Investissements parrainés ; et Sociétés. La Société exploite le réseau de transport de pétrole brut et de liquides au Canada et aux États-Unis. La Société est également impliquée dans la collecte du gaz naturel, sa transmission et les activités médianes. Elle fournit des services de distribution de gaz naturel en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l'État de New York. En tant que générateur d'énergie, Enbridge a des intérêts dans une capacité de production de plus de 2 200 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable et alternative et a des participations dans l'énergie éolienne, solaire et géothermique. Le segment Gazoducs, Traitement et Services énergétiques consiste en des investissements dans les pipelines de gaz naturel, la collecte et le traitement des installations et ses activités de services énergétiques, ainsi que des installations de transmission et d'énergie renouvelable.
- IndustrieUtilities - Natural Gas
- AdresseSuite 200, 425 - 1 Street S.W., CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés10900
- CEOAlbert Monaco