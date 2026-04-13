Négociation Emergent BioSolutions Inc. - EBS CFD

À propos de Emergent BioSolutions Inc.

Emergent BioSolutions, Inc. est une société de sciences de la vie qui se concentre sur la fourniture de solutions de préparation et de réponse aux menaces de santé publique (PHT) accidentelles, délibérées et naturelles. La société se concentre sur cinq catégories de menaces pour la santé publique : les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE) ; les maladies infectieuses émergentes ; la santé des voyageurs ; les crises de santé publique (telles que la crise des opioïdes et la pandémie de COVID-19) ; les soins aigus, d'urgence et communautaires. Ses secteurs d'activité comprennent les contre-mesures médicales (MCM), les produits commerciaux et les CDMO. MCM se concentre principalement sur l'achat de produits MCM et de produits candidats achetés par des clients gouvernementaux nationaux et internationaux. Elle fournit des solutions aux menaces pour la santé publique grâce à un portefeuille de vaccins et de produits thérapeutiques qu'elle développe et fabrique pour les gouvernements et les consommateurs. La société offre également une gamme de services intégrés de développement et de fabrication en sous-traitance pour des clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.