Négociation Embraer S.A. - EMBJ CFD
À propos de Embraer SA (ADR)
Embraer SA est un fabricant de jets basé au Brésil. La Société produit des avions pour l'aviation commerciale et d'affaires, ainsi que pour la défense et la sécurité et les services connexes. Ses segments comprennent les activités d'aviation commerciale, qui impliquent le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, et la prestation de services de support, en particulier dans le segment de l'aviation régionale et la location d'avions ; Executive Jet Business, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de copropriété, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des académies de pilotage ; le segment Défense et Sécurité, qui conçoit, conçoit, développe, fabrique et supporte une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et autres activités connexes, qui fournit des systèmes de carburant, des pièces structurelles et des systèmes mécaniques et hydrauliques à Sikorsky Aircraft Corporation pour sa production d'hélicoptères.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseAv Brigadeiro Faria Lima 2170, Putim, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brazil (BRA)
- Employés15427
- CEOFrancisco Gomes Neto