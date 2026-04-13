Négociation Elementis PLC - ELM CFD
À propos de Elementis plc
Elementis plc est une société de produits chimiques spécialisés basée au Royaume-Uni. La Société exerce ses activités dans deux secteurs: les produits spécialisés et le chrome. Le segment des produits spécialisés fournit des additifs fonctionnels aux marchés des revêtements, des soins personnels et de l'énergie. Elle propose des additifs rhéologiques, des agents dispersants haute performance, des organo-argiles et colorants, des antimousses et agents coalescents, des agents mouillants et lubrifiants, des dérivés d'huile naturelle et de prêt, des additifs d'écoulement et de nivellement, d'autres additifs spéciaux et des résines. Le segment Chromium est un producteur de produits chimiques de chrome, tels que le dichromate de sodium, l'oxyde chromique, l'acide chromique et le sulfate de chrome liquide, utilisés dans des applications telles que les alliages aérospatiaux, le traitement du bois et la production de cuir.
- IndustrieChemicals - Specialty
- Adresse10 Albemarle Street, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés1413
- CEOLynn Paul Waterman