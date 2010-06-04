Négociation Eisai Co., Ltd. - 4523 CFD
À propos de Eisai Co., Ltd
Eisai Co., Ltd. est une société pharmaceutique basée au Japon principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation de produits pharmaceutiques. La Société exerce ses activités dans deux segments d'activité. Le segment Pharmaceutique est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques à usage médical, de médicaments génériques, de médicaments généraux, entre autres. Ce segment opère dans cinq régions: Japon, Amériques (Amérique du Nord), Chine, EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Océanie), Asie et Amérique latine (Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, Inde, ASEAN, Amérique latine). Le segment Autres est impliqué dans les revenus de licences et les activités de matières premières pharmaceutiques. La Société est également engagée dans la fourniture de marques telles que les médicaments anticancéreux Lembima et Halaven dans les domaines nerveux et oncologique.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- AdresseEisai Main Bldg., 4-6-10, Koishikawa, BUNKYO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés11237
- CEOYasuhiko Kato